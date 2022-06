ARCHIV - Kirill I., Patriarch der Russisch-Orthodoxen Kirche. Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/Archivbild FOTO: MIKHAIL METZEL Kirche EKD-Ratsvorsitzende wirft Kirill Gotteslästerung vor Von dpa | 22.06.2022, 18:49 Uhr

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, Gotteslästerung vorgeworfen. „Mich empört, wenn der Patriarch von Moskau einen Angriffskrieg als gottgewolltes Mittel darstellt, um seine eigene Auffassung des Christentums und seine Sicht der Geschichte durchzusetzen“, sagte Kurschus am Mittwochabend in einer Rede zum traditionellen Johannisempfang der EKD in Berlin. „Gott in dieser Weise vor den eigenen Karren zu spannen, halte ich für Gotteslästerung.“