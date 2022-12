Annette Kurschus Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche EKD-Ratsvorsitzende ruft zu Mut in Krisenzeiten auf Von dpa | 29.12.2022, 13:11 Uhr

Vor dem bevorstehenden Jahreswechsel ruft die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, zu Mut in Krisenzeiten auf. Sie mache Mut, sich auch angesichts von Krisen und Katastrophen auf Gott zu verlassen, hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.