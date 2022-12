Annette Kurschus Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche EKD-Chefin macht auf Notstände in Kinderkliniken aufmerksam Von dpa | 22.12.2022, 11:45 Uhr

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, muss dieses Jahr beim Hören der Weihnachtsgeschichte an die aktuelle Notlage in den Kinderkliniken denken. Die Geschichte vom Jesuskind in der Krippe sei aktueller denn je, sagte Kurschus in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Weihnachtsbotschaft.