Neujahrsschwimmen Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild Jahresstart Eiskalter Brauch: Anbaden an der Küste wieder möglich Von dpa | 01.01.2023, 11:39 Uhr

Mit einem Sprung in die eisige Nordsee begrüßen manche Küstenbewohner und Urlauber traditionell das neue Jahr. In den vergangenen Jahren mussten Mutige allerdings wegen der Corona-Pandemie auf den eiskalten Brauch verzichten - an diesem Neujahrstag sieht das anders aus.