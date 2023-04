In die Karwoche startet Norddeutschland teilweise noch mit Minusgraden. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Wettervorhersage Eisige Karwoche: Trotz strahlender Sonne bleibt es kalt in Niedersachsen Von Pia Hinrichs | 03.04.2023, 15:24 Uhr

Die ersten Sonnenstrahlen lassen pünktlich zu Ostern die Vorfreude auf den Frühling aufblühen. Dennoch bleibt es in Niedersachsen in den kommenden Tagen frisch. Auch in der Nacht rechnen die Meteorologen noch mit frostigen Minusgraden.