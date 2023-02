Bahnhof Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Passagierverkehr Eisenbahnbrücken-Neubau in Bremen schränkt Bahnverkehr ein Von dpa | 23.02.2023, 14:43 Uhr

Der Neubau einer wichtigen Eisenbahnbrücke in Bremen an der Hauptstrecke Richtung Hannover bringt im Frühjahr und Herbst Einschränkungen im Passagierverkehr. Betroffen seien der Regional- wie der Fernverkehr, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Erneuert wird die fast 110 Jahre alte mehrgleisige Brücke über die Sebaldsbrücker Heerstraße in der Hansestadt.