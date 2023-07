Gewitterfront an der Nordseeküste Foto: picture alliance / dpa/Archivbil up-down up-down Wetter Einzelne Gewitter an der Nordseeküste erwartet Von dpa | 26.07.2023, 07:40 Uhr | Update vor 30 Min.

Der Himmel zieht sich zur Mitte der Woche in Niedersachsen und Bremen wieder zu. So werden am Mittwoch laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes größtenteils Wolken im Land erwartet. An der Nordseeküste kann es zu einzelnen Gewittern und kräftigen Schauern kommen. Bei etwa 15 Grad im Harz und bis zu 20 Grad in den restlichen Gebieten bleibt es verhältnismäßig kühl. Der Wind weht schwach bis mäßig, erreicht durch Böen an der Küste aber teilweise Windstärke sieben. In der Nacht kann es bei Tiefstwerten zwischen elf und neun Grad in den Bergen zu Schauern kommen.