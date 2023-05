Vor Kurzem streikte der Einzelhandel in Hamburg - mit Erfolg. Jetzt ziehen die niedersächsischen Geschäfte nach Foto: dpa/Bodo Marks up-down up-down Stockende Tarifverhandlungen Verdi ruft zu Warnstreiks in Hannovers Einzelhandel auf: Wer davon betroffen ist Von dpa | 26.05.2023, 10:50 Uhr

Verkäufer und Verkäuferinnen im niedersächsischen Einzelhandel werden zu schlecht bezahlt, so die Gewerkschaft Verdi. Da die Verhandlungen über den Tarif stocken, wird am Freitag und Samstag in Hannover gestreikt. Mit dabei sind auch große Mode-Ketten.