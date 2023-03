Landkreis Harz Kleinlöschflugzeug zur Bekämpfung von Waldbränden Foto: Matthias Bein/dpa up-down up-down Brandbekämpfung Einweisung am neuen Löschflugzeug beginnt am Gründonnerstag Von dpa | 31.03.2023, 13:06 Uhr

Die Einweisung an dem neu im Landkreis Harz stationierten Löschflugzeug soll für die Feuerwehrleute am Gründonnerstag beginnen. Nach einem theoretischen Teil folge dann ein praktisches Training, hieß es am Freitag von der Landkreisverwaltung. Danach sei der Flieger, der etwa für die Waldbrandbekämpfung gedacht ist, einsatzbereit. Das Flugzeug und seine Bereitstellungskosten seien „eine Art Lebensversicherung“, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). „Wir sind der erste deutsche Landkreis, der ein Löschflugzeug hat“, betonte er.