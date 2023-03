Sartorius AG Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Göttingen Einstellungsstopp und freiwillige Kündigungen bei Sartorius Von dpa | 14.03.2023, 12:52 Uhr

Der Göttinger Laborzulieferer Sartorius will seine Belegschaft an seinem Stammsitz verkleinern. Unter anderem soll es dazu ein Freiwilligenprogramm geben, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Auch ein Einstellungsstopp wurde verhängt. Betriebsbedingte Kündigungen soll es demnach nicht geben.