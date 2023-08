Schulen Einschulung für 82.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler Von dpa | 18.08.2023, 17:37 Uhr | Update vor 27 Min. Einschulung Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down

Rund 82.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler in Niedersachsen werden am Samstag eingeschult. In diesem Schuljahr werden insgesamt deutlich mehr Kinder und Jugendliche an den Schulen unterrichtet. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler stieg nach einer Prognose um knapp 30.000 auf rund 841.000.