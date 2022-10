Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Einschränkungen auf A7 in wegen Bauarbeiten Von dpa | 14.10.2022, 15:03 Uhr

Wegen Bauarbeiten kommt es auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen von Montag an zu Einschränkungen. Auch kurzzeitige Sperrungen seien möglich, wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte. Zwischen dem Dreieck Drammetal und der Landesgrenze zu Hessen sollen die Baustellenfahrbahnen umgelegt werden. Weiterhin soll es drei Fahrstreifen je Richtung geben.