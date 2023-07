Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Cuxhaven Einsatzkräfte retten drei Urlauber aus Watt Von dpa | 07.07.2023, 11:12 Uhr

Drei Urlauber aus Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag aus dem Watt bei Cuxhaven gerettet worden. Die Wattwanderer, ein Mann und eine Frau älter als 50 Jahre und ein achtjähriger Junge, befanden sich in einer lebensgefährlichen Situation, wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Cuxhaven am Freitag sagte. Zunächst berichtete das „Stader Tageblatt“.