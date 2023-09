Rechtsextremismus Einsatz gegen „Artgemeinschaft“ auch in Niedersachsen Von dpa | 27.09.2023, 17:00 Uhr | Update vor 13 Min. Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

Im Zuge einer bundesweiten Aktion gegen die nun verbotene rechtsextreme „Artgemeinschaft“ ist die Polizei auch in Niedersachsen im Einsatz gewesen. Davon sei eine Person betroffen gewesen, teilte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums am Mittwoch in Hannover mit. Der Einsatz lag im Bereich der Polizeidirektion Göttingen - Details dazu teilte das Ministerium zunächst nicht mit.