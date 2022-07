ARCHIV - Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Gemeinnützigkeit Einrichtungen erhalten Millionenbetrag von Straftätern Von dpa | 29.07.2022, 13:51 Uhr

Die Justizbehörden in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr rund 4,63 Millionen Euro an gemeinnützige Organisationen überwiesen. Das Geld stammt von Tatverdächtigen und verurteilten Straftätern, denen Zahlungen an gemeinnützige Einrichtungen auferlegt wurden, wie ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums am Freitag mitteilte. Den größten Betrag mit gut 336.000 Euro erhielt die Stiftung Opferhilfe, rund 208.000 Euro gingen an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke.