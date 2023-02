Streckenradar-Messgerät in Niedersachsen Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen Einnahmen mit Verkehrsverstößen steigen vielerorts deutlich Von dpa | 18.02.2023, 09:54 Uhr

Verkehrsverstöße haben vielen Kommunen in Niedersachsen im vergangenen Jahr deutlich mehr Einnahmen beschert als noch in den Jahren zuvor. Insgesamt rund 35 Städte und Landkreise gaben bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur an, dass die Einnahmen dort gestiegen sind in 2022. Nur der Landkreis Schaumburg gab an, dass sie im Vergleich zu 2021 weniger Geld eingenommen haben. Vielerorts war zu schnelles Fahren eine Haupteinnahmequelle.