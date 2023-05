Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Einigung im Tarifstreit bei Bremer Straßenbahn AG Von dpa | 11.05.2023, 11:15 Uhr

Im Tarifstreit bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi eine Einigung erzielt worden. Die Beschäftigten sollen von März 2024 an so viel Geld in einer Stunde verdienen wie Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Niedersachsen, die unter den Nahverkehr-Tarifvertrag fallen, wie Verdi am Donnerstag mitteilte. Die Lohnsteigerungen bewegen sich nach Angaben der Gewerkschaft je nach Entgeltgruppe etwa zwischen zwölf und 28 Prozent.