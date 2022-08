ARCHIV - Ein deutsche Flagge weht am Bug des ehemaligen Zerstörers "Mölders" (D186) im Marinemuseum. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Wilhelmshaven Eingeschlossen: „Escape Room“ nun auf Museumskriegsschiff Von dpa | 13.08.2022, 09:39 Uhr

Die „Mölders“ ist das größte Museumskriegsschiff in Deutschland und im Marinemuseum in Wilhelmshaven zu besichtigen. Nun gibt es an Bord auch einen „Escape Room“. Museumsbesucher, die sich dort freiwillig einschließen lassen, müssen eine Reihe von Rätseln lösen.