Einfamilienhausbrand in Garrel Foto: -/NWM-TV/dpa up-down up-down Cloppenburg Einfamilienhausbrand in Garrel: Halbe Million Euro Schaden Von dpa | 03.06.2023, 20:26 Uhr

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Garrel im Landkreis Cloppenburg ist am Samstag ein geschätzter Schaden in Höhe von einer halben Million Euro entstanden. Das Feuer habe sich über das gesamte Haus erstreckt, auch nebenstehende Gebäude seien durch die große Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.