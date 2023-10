Konflikt Eine propalästinensische Kundgebung in Braunschweig geplant Von dpa | 13.10.2023, 13:33 Uhr | Update vor 45 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei in Niedersachsen hat sich für die kommenden Tagen auf propalästinensische und israelkritische Kundgebungen und Aktionen vorbereitet. Bislang sei am Samstag eine propalästinensische Demonstration in Braunschweig angekündigt, sagte am Freitag ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums in Hannover. „Darüber hinaus sind keine entsprechenden Demonstrationen angemeldet.“ Die Polizei sei aber auch auf spontane Zusammenkünfte vorbereitet und „hochgradig sensibel“, was das Zeigen von Symbolen angehe, die Verachtung für Israel ausdrücken.