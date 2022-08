Die Lichter der bunt illuminierten Stände vom 35. Maschseefest sind am Abend am Maschsee zu sehen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Freizeit Eine Million Gäste zur Halbzeit des Maschseefests Von dpa | 06.08.2022, 12:23 Uhr

Die Veranstalter des Maschseefests in Hannover haben eine positive Halbzeitbilanz gezogen. Mehr als eine Million Menschen besuchten demnach an den ersten zehn Tagen die Flaniermeile der Landeshauptstadt. „Für uns ist das ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Viele Restaurants feiern dieses Jahr ihre Premiere in Hannover, und für alle Beteiligten ist es nach zwei Jahren Pause ein Re-Start - da ist so viel positive Resonanz aus dem In- und Ausland besonders schön“, sagte Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH, am Samstag.