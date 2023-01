Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Theater Eine Million Euro vom Land für freie Theater- und Tanzszene Von dpa | 20.01.2023, 13:18 Uhr

Das Land Niedersachsen fördert die freie Theater- und Tanzszene im Land 2023 mit rund einer Million Euro. Im laufenden Jahr sollen 19 Spielstätten der professionellen freien Theater mit insgesamt 497.600 Euro gefördert werden, wie das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Freitag in Hannover mitteilte. Weitere 497.000 Euro gingen an 31 Produktionen. „Niedersachsen hat eine sehr aktive und kreative freie Theater- und Tanzszene, die eine wichtige Säule der professionellen Theaterlandschaft im Land ist“, sagte Kulturminister Falko Mohrs.