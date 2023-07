Einbruch durch Loch in der Wand Foto: Polizei Bremerhaven/dpa up-down up-down Bremerhaven Einbruch durch Loch in der Wand: Täter weiter auf der Flucht Von dpa | 26.07.2023, 12:18 Uhr | Update vor 26 Min.

Von einem unbewohnten Nachbarhaus aus haben Einbrecher in Bremerhaven ein großes Loch in die Wand gestemmt, um in eine Wohnung zu gelangen - und sind seither auf der Flucht. Von ihnen fehle weiter jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Täter seien am vergangenen Wochenende mit einer Beute „in etwas höherem Bereich“ geflohen. Ersten Einschätzungen zufolge fehlen persönliche Gegenstände, Bargeld und Schmuck.