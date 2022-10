Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Aurich Einbrecher richten Schaden in fünfstelliger Höhe an Von dpa | 08.10.2022, 12:57 Uhr

Unbekannte Einbrecher sind in ein Wohnhaus in Aurich eingestiegen und haben Bargeld, Schmuck und teure Kleidung gestohlen. Die gesamte Schadenshöhe einschließlich der Beute liege in niedriger fünfstelliger Höhe, teilte die Polizei am Samstag mit. Zu dem Einbruch sei es in dem Zeitraum zwischen dem 28. September und dem 7. Oktober gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben.