Rotenburg Einbrecher fesseln und berauben älteres Ehepaar Von dpa | 07.01.2023, 15:22 Uhr

Einbrecher haben in einem Wohnhaus in der Gemeinde Hellwege im Landkreis Rotenburg ein älteres Ehepaar gefesselt und ausgeraubt. Die 84 Jahre alte Frau und ihr 85 Jahre alter Ehemann wurden von den drei Tätern überwältigt und leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Senioren kamen nach dem Überfall in der Nacht zum Samstag in ein Krankenhaus.