Kultur Einblicke in alte Gebäude am Tag des offenen Denkmals Von dpa | 09.09.2023, 09:50 Uhr | Update vor 15 Min. Tag des offenen Denkmals - Altes Pumpwerk Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Beim Tag des offenen Denkmals erhalten Besucher Einblicke in alte, oft sonst nicht zugängliche Gebäude. In Niedersachsen und Bremen sind in diesem Jahr mehr als 500 Denkmäler dabei.