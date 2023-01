Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Brand Ein Verletzter bei Feuer in Einkaufszentrum in Hannover Von dpa | 20.01.2023, 10:58 Uhr

In einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Hannover ist ein Brand ausgebrochen, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Wie das Feuer am Freitagmorgen entstehen konnte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Brand sei in einem Regal eines Marktes für Deko- und Haushaltsartikel ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Sprinkleranlage habe sofort ausgelöst. Außerdem bekämpfte ein Angestellter des Marktes die Flammen mit einem Feuerlöscher. Er wurde dabei leicht verletzt.