Ein Todesopfer nach Brand in Seniorenheim Von dpa | 30.01.2023, 09:00 Uhr

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Goslar ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Montagmorgen einen entsprechenden Bericht der „Goslarschen Zeitung“. Weitere Details konnte er noch nicht nennen.