Kultur Ein Junge als „Aschen Puttel": Theater krempelt Klassiker um Von dpa | 02.12.2022, 19:08 Uhr

Ein Junge namens „Aschen Puttel“: Bei der Premiere des Weihnachtsmärchens in der Komödie Winterhuder Fährhaus hat das Ensemble den Grimmschen Klassiker am Freitag ganz schön umgekrempelt. Das Publikum belohnte die bunte, lustige Aufführung „Aschen Puttel - Auf die Schuhe kommt es an“ mit viel Applaus. Nach dem Tod des Autors Christian Berg, der viele Jahre für das Weihnachtsmärchen in dem Haus verantwortlich war, will sein früheres Team sein Erbe fortsetzen.