Brand Eigentümer von „Fremantle Highway": Ursache wird untersucht Von dpa | 03.08.2023, 18:34 Uhr | Update vor 30 Min. Schwer beschädigter Frachter Foto: Lars Penning/dpa

Der japanische Eigentümer des schwer beschädigten Autofrachters „Fremantle Highway“ wird an einer Untersuchung zur Ursache des Großbrandes mitarbeiten. Das teilte ein Sprecher am Donnerstag in London mit. Die Untersuchung werde gemeinsam „mit den Behörden und betroffenen Parteien“ ausgeführt.