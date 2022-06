ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Region Hannover Ehepaar getötet: Polizei nimmt Sohn am Bahnhof fest Von dpa | 09.06.2022, 20:00 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaares in der Region Hannover hat die Polizei nach mehrtägiger Fahndung den 27-jährigen Sohn festgenommen. Er stehe im Verdacht, im Zeitraum vom 20. bis 30. Mai seine 53 Jahre alte Mutter sowie deren 59 Jahre alten Ehemann in Neustadt am Rübenberge getötet zu haben.