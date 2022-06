ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Hannover Ehepaar getötet: Polizei fahndet nach Sohn Von dpa | 03.06.2022, 17:54 Uhr

Nach der Tötung eines Ehepaares in Neustadt am Rübenberge fahndet die Polizei öffentlich nach dem tatverdächtigen Sohn der Frau. Die Staatsanwaltschaft Hannover veröffentlichte am Freitag Fotos des 27-Jährigen und bat um Hinweise. Es wurde aber davor gewarnt, den Gesuchten anzusprechen, weil er möglicherweise bewaffnet sei. Stattdessen solle die Polizei verständigt werden.