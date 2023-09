Raumfahrt „Eden Luna“: Test-Gewächshaus für Mond-Astronauten Von dpa | 20.09.2023, 13:20 Uhr | Update vor 24 Min. Test-Gewächshaus «Eden ISS» Foto: DLR/dpa up-down up-down

Nach rund fünf Jahren in der Antarktis bekommt das Test-Gewächshaus „Eden ISS“ eine neue Funktion - und damit auch einen neuen Namen. Als „Eden Luna“ soll es künftig in Köln der Ausbildung von Mond-Astronautinnen und Astronauten dienen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Mittwoch mitteilte. Sie sollen darin den Anbau von Gemüse, Salaten und Kräutern sowie die dahinterstehende Technik und nötige Prozeduren trainieren.