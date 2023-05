Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim E-Scooter-Fahrer fährt Kind an Haltestelle an: Fahrerflucht Von dpa | 05.05.2023, 21:24 Uhr

In Hildesheim hat nach Erkenntnissen der Polizei ein E-Scooter-Fahrer ein Kind angefahren - und dann Fahrerflucht begangen. Der Unfall passierte am Freitagmittag an einer Bushaltestelle, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach bisherigem Erkenntnisstand sei ein E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg unterwegs gewesen und gegen eine an der Haltestelle wartende Elfjährige gefahren. Das Mädchen stürzte auf den Boden und verletzte sich leicht.