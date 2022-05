ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Verkehrsunfall E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt Von dpa | 01.05.2022, 15:04 Uhr | Update vor 11 Min.

Ein 22-Jähriger ist mit seinem E-Scooter in Osnabrück gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der junge Mann hatte am Samstagabend den Außenspiegel eines geparkten Autos gestreift, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Sturz erlitt er schwere Kopfverletzungen.