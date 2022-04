E-Bike-Fahrer von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt FOTO: -- Vechta E-Bike-Fahrer von Zug erfasst: Lebensgefährlich verletzt Von dpa | 18.04.2022, 10:33 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein 63 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Vechta von einem Zug erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Aufgrund eines heranfahrenden Zuges hatten sich die Bahnschranken am Sonntag bereits gesenkt und mehrere Fahrzeuge standen davor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann überquerte aus noch unbekannter Ursache dennoch den für Radfahrer unbeschrankten Übergang, wobei es zu dem Zusammenstoß mit der Bahn kam. Ein Rettungshubschrauber brachte den 63-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Lokführer und die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.