Wetter DWD: Brocken mit 26,9 Grad: Höchster Tageswert seit 1947 Von dpa | 19.07.2022, 14:39 Uhr

Auf dem Brocken ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zum Mittag das Thermometer auf einen neuen Tageshöchstwert von 26,9 Grad Celsius geklettert. „So warm war es an einem 19. Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie“, sagte ein Sprecher des DWD in Leipzig. Den Angaben zufolge werden die Temperaturen auf dem 1141 Meter hohen Berg im Harz seit 1947 gemessen. Angesichts der Vorhersagen könne es sein, dass am Mittwoch möglicherweise auf dem Brocken 30 Grad Celsius erreicht werden, sagte der DWD-Sprecher.