Durchsuchungen wegen Drogenhandels: Drei Festnahmen Von dpa | 26.04.2023, 18:31 Uhr

Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat drei Männer wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Auslöser der Aktion war, dass die Polizei in Bassum (Kreis Diepholz) eine Übergabe von Drogen von einem mutmaßlichen Händler zum nächsten beobachten konnte, wie die Kripo am Mittwoch mitteilte. Daran schlossen sich Durchsuchungen in zwölf Objekten in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen an. Zwei Kilogramm Marihuana, 25 Gramm Kokain, drei Fahrzeuge, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie zwei Schreckschusswaffen und ein Teleskop-Schlagstock wurden beschlagnahmt.