Razzia Durchsuchungen in Peine nach Silvester-Ausschreitungen Von dpa | 02.02.2023, 10:49 Uhr

Nach Ausschreitungen in der Silvesternacht mit einer verletzten Polizistin sind Ermittler am Donnerstag in Peine gegen mutmaßliche Täter vorgegangen. Ein Großaufgebot habe die Wohnungen von zwei Verdächtigen durchsucht, sagte Polizeisprecher Malte Jansen. Das Vorgehen mit einer Hundertschaft der Polizei begründete er mit einem „Clanbezug“ der 27 und 24 Jahre alten Männer.