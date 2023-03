Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Durchsuchung im „Reichsbürger“-Milieu auch in Niedersachsen Von dpa | 22.03.2023, 10:59 Uhr

Im Zusammenhang mit bundesweiten Ermittlungen im „Reichsbürger“-Milieu hat es auch in Niedersachsen eine Durchsuchung gegeben. Betroffen war am Mittwoch ein Objekt in der Region Hannover, wie ein Sprecher des Innenministeriums in der Landeshauptstadt sagte. Die Durchsuchung sei ohne Zwischenfälle abgeschlossen worden.