Rübenernte in Niedersachsen Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild Agrar Durchschnittliche Zuckerrübenenernte in Niedersachsen Von dpa | 02.03.2023, 16:12 Uhr

Die Trockenheit im vergangenen Jahr hat Auswirkungen auf die im Februar abgeschlossene Zuckerrübenernte gehabt. In Niedersachsen wurde in diesem Herbst und Winter ein durchschnittlicher Rübenertrag von 70 Tonnen je Hektar und ein Zuckerertrag von knapp 13 Tonnen je Hektar erreicht, teilte das Landvolk Niedersachsen am Donnerstag mit. Deutschlandweit werde ein ähnlicher Rübenertrag erwartet. Der Zuckerertrag liege allerdings mit 12,3 Tonnen pro Hektar niedriger als in Niedersachsen und zwei Tonnen unter dem Vorjahr. Die Ergebnisse seien in allen rübenanbauenden EU-Ländern deutlich unter dem Durchschnitt.