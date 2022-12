Leichter Frost in den Bergen Foto: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Durchmischter Tag mit Glätte in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 08.12.2022, 08:58 Uhr

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet am Donnerstag ein kalter Tag mit Frost, Regen und später etwas Sonne. Am Vormittag regnet es zunächst vermehrt, auch Graupel oder Schnee, bevor es sich im Tagesverlauf mit Wolken und etwas Sonne auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerttemperaturen liegen dabei um drei Grad, morgens kommt es im Osten vor allem an der Elbe sowie im Bergland zu leichtem Frost bei minus einem Grad, im Oberharz zu leichtem Dauerfrost.