Hier treiben Kriminelle in der Agrarbranche ihr Unwesen, die ins Gefängnis gehören. Was nun ans Licht kommt, stellt Pferdefleisch- und Eier-Trickserei in den Schatten. Die Sache mit den Schimmelpilzen mag nicht ganz so dramatisch sein wie einst die Belastung mit Dioxin. Aber: Das Schimmelpilzgift Aflatoxin ist in höchstem Maß krebserregend.