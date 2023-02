Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Lüneburg Duo hält nach misslungenem Einbruch Mittäter gefangen Von dpa | 06.02.2023, 14:41 Uhr

Zwei Männer haben nach einem misslungenen Einbruch in ein Wohnhaus in Lüneburg ihren Komplizen in einen Keller eingesperrt, leicht verletzt und dann von dessen Angehörigen Lösegeld gefordert. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 25 und 38 Jahren seien nach umfangreichen Ermittlungen bereits Ende Januar festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher am Montag in Lüneburg mit. Sie sitzen mittlerweile wegen des Verdachts auf Einbruch und erpresserischen Menschenraub in Untersuchungshaft. Der Komplize wurde von den beiden mutmaßlichen Tätern freigelassen.