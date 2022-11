Dunkelfeldstudie 2021 Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Sicherheit Dunkelfeldstudie: Menschen zeigen weniger Straftaten an Von dpa | 14.11.2022, 03:02 Uhr

Die Menschen in Niedersachsen zeigen einer neuen Dunkelfeldstudie zufolge immer weniger Straftaten an - befürchten aber auch seltener, Opfer eines Verbrechens zu werden. Die Anzeigenquote habe 2020 noch bei 22 Prozent gelegen, das sei der niedrigste Stand seit Erhebungsbeginn, sagte der Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen, Friedo de Vries, am Montag. In den Vorjahren lag die Quote über 25 Prozent. Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, schätzten nur 6,0 Prozent als hoch ein - 2017 waren es noch 12,7 Prozent. Knapp ein Drittel der Befragten wurde 2020 Opfer einer Straftat.