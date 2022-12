Dürr will Debatte über Erdgasvorkommen in Deutschland Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Fracking Dürr will Debatte über Erdgasvorkommen in Deutschland Von dpa | 22.12.2022, 05:02 Uhr

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat sich für eine Erdgasförderung in Deutschland durch die umstrittene Fracking-Methode ausgesprochen. Dürr sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Wir haben in der Energiepolitik vieles möglich gemacht, was vor einem Jahr undenkbar gewesen wäre. Ich denke etwa an den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke, das neue LNG-Terminal und den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien. Im neuen Jahr sollten wir auch über Erdgasvorkommen in Deutschland sprechen.“