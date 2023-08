Messung von Abgasen Drohneneinsatz über der Nordsee: Wie die Bundespolizei nach Umweltsündern sucht Von dpa | 26.08.2023, 09:12 Uhr | Update vor 59 Min. Eine Drohne kommt erstmals über der Nordsee zum Einsatz, um die Abgaswerte von Schiffen zu kontrollieren. Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down

Wie viele Abgase blasen die Schiffe in der Nordsee in die Luft? Halten sie die Grenzwerte ein? Das wird erstmals mit einer Drohne kontrolliert. Wie so ein Einsatz der Bundespolizei abläuft und was Umweltsündern droht.