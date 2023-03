Fischernetze Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Fischerei Drohendes Aus für Fischer: Landrat sieht Tourismus in Gefahr Von dpa | 15.03.2023, 16:48 Uhr

Das geplante Verbot der Fischerei mit Grundschleppnetzen in Meeresschutzgebieten hätte nach Branchenangaben auch Folgen für den Tourismus. „Wie sollen wir dem Gast eine Küste mit leeren Sielhäfen vermitteln? Die Folge der Einstellung der Krabbenfischerei wäre am Ende doch der Verkauf und das Verschwinden der Kutterflotten aus unseren Häfen“, teilte der Vorsitzenden des Tourismusverbandes Niedersachsen, der Wittmunder Landrat Holger Heymann (SPD), am Mittwoch mit. „Das kann ernsthaft niemand wollen.“