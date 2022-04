ARCHIV - Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Grafschaft Bentheim Drogenschmuggler versteckt Kokain in Kugeln in Unterhose Von dpa | 29.04.2022, 16:46 Uhr

Ein Drogenschmuggler hat Kokain im Wert von rund 10.000 Euro in seiner Unterhose versteckt. Bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der A30 in Niedersachsen fiel Bundespolizisten „eine sehr ausgeprägte und unnatürliche Ausbeulung im Schrittbereich der Hose des Fahrers“ auf, wie es in der Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim vom Freitag heißt. Die Beamten durchsuchten den 44-Jährigen und entdeckten in seiner Unterhose drei mit Plastikfolie und Klebeband umwickelte Kugeln. Darin befanden sich insgesamt rund 136 Gramm Kokain.