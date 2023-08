Schifffahrt Drogenschmuggel: Zoll kontrolliert Luft aus Containern Von dpa | 09.08.2023, 12:03 Uhr | Update vor 19 Min. Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Hauptzollamt Bremen hat ein neues Verfahren vorgestellt, um Drogen in See-Containern aufzuspüren. Dabei wird Luft aus den Container-Innenräumen über Schläuche mit einem Gerät gesaugt, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Spürhunde kontrollieren fortlaufend an Ort und Stelle die abgesaugte Luft auf Drogen. „Bisher konnten wir Spürhunde an Seecontainern nur einsetzen, wenn der Innenraum für den Hund zugänglich war“, sagte die Leiterin des Hauptzollamts Bremen, Nicole Tödter. Mit dem neuen Vorgehen sollen sich Kontrollen beschleunigen lassen. Das Hauptzollamt Bremen ist unter anderem für die wichtigen Häfen Bremerhavens zuständig.